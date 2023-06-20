СК возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Сасовском районе

СК возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Сасовском районе. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» в 2020 году заключила государственный контракт с подрядной организацией на ремонт автомобильной дороги «Алешино-Ямбирно», цена которого составила свыше 106 млн руб.

В 2021 году вопросов к качеству выполненного подрядчиком ремонта не возникло.

Однако проверка прокуратуры выявила многочисленные несоответствия состава и объема выполненных работ, качества асфальтобетонной смеси требованиям заключенного контракта.

Например, на заездных карманах автобусных остановок уложен асфальт толщиной 3 сантиметра вместо 6 сантиметров, частично не выполнены работы по установке бортового камня, крепление оснований остановочных пунктов не соответствует проекту и др.

Общая стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов, которые не применялись при ремонте, составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).