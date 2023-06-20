Шойгу: ВСУ планируют обстрелять несколько территорий России
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, включая Крым. Об этом пишет РИА Новости.
По информации чиновника, украинские военные намерены атаковать Россию ракетами Storm Shadow и Himars.
Шойгу отметил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт. В ответ последуют незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в план Киева входит максимальное уничтожение россиян.