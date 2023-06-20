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С 21 июня власти отменят пропуска на въезд и выезд в Шебекино

С 21 июня власти отменят пропуска на въезд и выезд в Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с 6:00 до 21:00 машины смогут проезжать в город свободно, без пропусков. Однако с 21:00 въезд будет запрещен, а выезд разрешен. Полиция и ГИБДД смогут отдельно проверять то, что покажется им требующей дополнительного изучения.

Гладков отметил, что блокпосты на въезде в город нужны для охраны имущества жителей, покинувших дома. «Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована», — добавил он.