Рязанский студент-медик спас жизнь человека
Рязанский студент-медик спас жизнь человека. Об этом сообщается в группе Рязанского медицинского университета.
Студент 3 курса лечебного факультета Владимир Тимченко проходил практику в поселке Солотча. Он изъявил желание попрактиковаться на «скорой».
По пути следования из ОКБ к машине вдруг подбежали люди с просьбой оказать помощь женщине без признаков жизни.
Медики незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В них участвовал и Тимченко. Он выполнял компрессии грудной клетки во время сердечно-легочной реанимации. «Вот несколько минут напряженной и слаженной работы — и жизнь спасена, женщину удалось реанимировать!» — указано в публикации.
Дальнейшее лечение женщина будет проходить в ОКБ.