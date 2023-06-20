Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Металлоконструкции-2023»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) представил сварочное оборудование «Форсаж» на специализированной выставке в Москве.

На объединенном стенде АО «ГРПЗ» и Московского межотраслевого альянса главных сварщиков экспонировался инвертор «Форсаж-161». Сварочный аппарат с питанием от однофазной сети предназначен для ручной дуговой сварки в мастерских и на производстве.

«В этом мероприятии завод принимает участие впервые, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Вниманию посетителей мы представили один из восемнадцати серийно выпускаемых сварочных инверторов — „Форсаж-161“, отвечающий повышенным требованиям в стальной отрасли. Инвертор идеально подходит для сварки небольших по размеру металлоконструкций. Легкие и неприхотливые аппараты обладают широкими функциональными возможностями и низким энергопотреблением. Благодаря постоянно поддерживаемой обратной связи с потребителями, анализу опыта эксплуатации оборудования в сложнейших условиях мы создали экономичные многофункциональные сварочные аппараты „Форсаж“ для применения в различных областях».

В рамках деловой программы представитель АО «ГРПЗ» выступил на конференции с докладом-презентацией сварочного оборудования «Форсаж».

Посетителям были даны необходимые технические консультации, оказана помощь в подборе аппаратов для решения конкретных производственных задач. Кроме того, были предложены рекламные каталоги и буклеты с полной информацией о серийно выпускаемом инверторном сварочном оборудовании «Форсаж».

Выставка «Металлоконструкции-2023» объединяет на одной площадке производителей металлоконструкций и их потребителей. Мероприятие собрало более 300 компаний-участников, его посетили свыше 8000 специалистов отрасли.