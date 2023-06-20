Рязанские полицейские анонсировали рейды вблизи железнодорожных переездов
Во вторник, 20 июня, полиция проведет рейды, направленные на выявление нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечается, что ЖД-переезды являются местами повышенной опасности, так как отличаются тяжестью последствий. По заверениям правоохранителей, ДТП в этих местах происходят из-за того, что водители пытаются проехать, не убедившись в безопасности.
Госавтоинспекция настаивает на соблюдении следующих правил:
- при подъезде к переезду необходимо снижать скорость;
- начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации;
- если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено;
- необходимо помнить, что в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.