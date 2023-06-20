Рязанку осудили на 7,6 лет за убийство сожителя

Рязанку осудили на 7,6 лет за убийство сожителя. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 28 августа 2022 года на придворовой территории садоводческого участка в Рязанском районе. Между сожителями произошел конфликт из-за нежелания женщины возвращаться домой от знакомых, где компания выпивала.

В ходе конфликта мужчина ударил сожительницу, в ответ женщина ударила его ножом и повредила аорту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Рязанку осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.