Рязанцам грозит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов
Полицейские выявили двух жителей Рязани, которые фиктивно зарегистрировали трех мигрантов. Об этом 20 июня сообщает УМВД.
68-летняя женщина поставила на миграционный учет двух граждан Узбекистана.
51-летний мужчина таким же образом зарегистрировал у себя в квартире на Касимовском шоссе нескольких мигрантов.
31-летний молодой человек поставил на регистрационный учет в своей квартире одного иностранца.
Отмечается, что все мигранты проживали не по месту уведомления.
В результате на рязанцев возбудили дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации»). Им грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф до 500 тысяч рублей.