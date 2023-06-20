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Рязанца задержали за кражу велосипеда

Рязанца задержали за кражу велосипеда. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 50-летняя жительница одного из домов на улице Новаторов. Она рассказала, что у нее похитили велосипед. Выяснилось, что потерпевшая хранила его в подвале. Дверь туда не запиралась. Предположительно, злоумышленник мог попасть в подъезд через дверь, оснащенную домофоном, вместе с кем-то из жильцов, спуститься в подвал и забрать велосипед.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 45-летнего безработного рязанца. Мужчина не имел постоянного места жительства, однако сыщики нашли его и доставили в отдел полиции.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчину задержали.