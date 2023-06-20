Рязанца осудили на восемь лет за убийство знакомого

Рязанца осудили на восемь лет за убийство знакомого. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Пьяный мужчина в ходе конфликт нанес знакомому удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина признал вину в убийстве знакомого и рассказал об обстоятельствах его совершения.

Суд назначил рязанцу 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.