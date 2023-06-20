Российские рестораны повысили цены на 10 процентов

Российские рестораны повысили цены на 10 процентов. Об этом пишет газета"Известия" со ссылкой на Федерацию отельеров и рестораторов РФ.

Повышение цен связано с подорожанием импортных продуктов до 35 процентов.

По данным «Шоколадницы», за последний месяц цена на импортные продукты выросли на 15-30%. Например, стоимость креветок увеличилась на 15%, оливкового масла — на 14%, каперсы — на 19%, ассорти из грибов — на 20%, сообщили в компании.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» повысила цены почти на все меню.