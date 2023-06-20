РНПК продлила действие международных сертификатов до июня 2024 года

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») прошла надзорный аудит на соответствие деятельности предприятия требованиям четырех международных стандартов: в системе менеджментакачества, в системах экологического и энергетического менеджмента и в системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Соответствие требованиям оценивал орган по сертификации «DQS». Аудиторы посетили промышленную площадку и понаблюдали за производственными и вспомогательными процессами, также специалисты проверили ведение документации и знание сотрудниками всех необходимых требований.

В результате проверки Рязанской НПК продлили действие международных сертификатов до июня 2024 года.

«Для зарубежного потребителя является важным моментом соблюдение стандартов ISO, без наличия которых быть конкурентоспособным на внешних рынках очень тяжело, — отметил начальник отдела стандартизации и системы менеджмента АО «РНПК» Оксана Храпова.

Сертификация систем менеджмента является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия. Система менеджмента РНПК сертифицирована по четырем международным стандартам. Первую сертификацию завод прошел в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В 2013 году АО «РНПК» первыми в нефтеперерабатывающей отрасли РФ внедрили и сертифицировали стандарт ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». С тех пор ежегодно на предприятии проходит надзорный аудит для подтверждения требованиям систем менеджмента и каждые три года ресертификация.