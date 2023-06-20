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РГРТУ объявил победителей грантового конкурса «УМНИК» в Рязанской области

РГРТУ объявил победителей грантового конкурса «УМНИК» в Рязанской области. Результаты опубликованы в официальном паблике вуза «Вконтакте».

Отмечается, что программа «УМНИК» создана для финансовой поддержки молодежи в научно-технической и инновационной сферах. Конкурс открывает возможности для молодых исследователей, позволяя им воплотить свои идеи в жизнь и сделать важный вклад в научное сообщество.

Победителями из РГРТУ стали:

  • Олег Гульняшкин за разработку системы оценки объема сыпучего сырья на подвижном носителе на основе технологии лазерного сканирования с возможностью бинарной классификации гранул по геометрическому признаку на фракции;
  • Мария Люшнина за разработку балансира с инерциальным измерительным модулем для удержания вертикального положения с целью тренировки координации, ловкости, укрепления опорно-двигательного аппарата и развития проприоцепции;
  • Николай Рыжов за разработку катализатора для реакции отверждения смеси термореактивных алкидных и меламиноформальдегидных смол путем введения в состав различных ускорителей сушки на основе эпоксидированных эфиров жирных кислот;
  • Михаил Тарасов за разработку прототипа автоматической вертикальной, модульной фермы с поливом, образованным ультразвуковым генератором;
  • Вероника Чулаева за разработку новой технологии и рецептуры получения косметического воска с улучшенными свойствами;
  • Вадим Шевелев за разработку ионно-плазменной технологии формирования защитных покрытий контактов герконов на основе нитрида железа и никеля.

Победителями из РГАТУ стали:

  • Ирина Акулина за разработку технологии использования биопрепаратов на основе микроорганизмов с фосфатрастворяющими и фунгицидными свойствами для повышения урожайности и защиты зерновых культур;
  • Анастасия Зинган за разработку автоматизированного устройства контроля и регулирования режима хранения зерна в рукавах;
  • Марья Липатова за разработка перспективного рабочего органа вторичной сепарации, предназначенного для использования в конструкциях картофелеуборочных комбайнов при работе в неблагоприятных природно-климатических условиях;
  • Вера Матюшкина за разработку стимулятора роста на основе этилена для повышения урожайности и качества продукции растениеводства.

Победителями из РязГМУ стали:

  • Ксения Инжуватова за разработку тест-системы для оценка состояния тканей операционной раны в период адаптации к различным конструкциям замещающих протезов на этапе ортопедической реабилитации;
  • Дарья Куликова за разработку каркасной оттискной индивидуализированной ложки, предназначенной для получения индивидуальных оттисков пациентов;
  • Денис Степнов за разработку методики и прибора измерения гальванических токов в полости рта для ранней диагностики и онкоскрининга у пациентов с предраковыми заболеваниями.

Победителем из Рязанского Политеха стал Евгений Кирюхин. Он разработал устройство для упаковки комбикормов в среде углекислого газа.