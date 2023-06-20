РГРТУ объявил победителей грантового конкурса «УМНИК» в Рязанской области
РГРТУ объявил победителей грантового конкурса «УМНИК» в Рязанской области. Результаты опубликованы в официальном паблике вуза «Вконтакте».
Отмечается, что программа «УМНИК» создана для финансовой поддержки молодежи в научно-технической и инновационной сферах. Конкурс открывает возможности для молодых исследователей, позволяя им воплотить свои идеи в жизнь и сделать важный вклад в научное сообщество.
Победителями из РГРТУ стали:
- Олег Гульняшкин за разработку системы оценки объема сыпучего сырья на подвижном носителе на основе технологии лазерного сканирования с возможностью бинарной классификации гранул по геометрическому признаку на фракции;
- Мария Люшнина за разработку балансира с инерциальным измерительным модулем для удержания вертикального положения с целью тренировки координации, ловкости, укрепления опорно-двигательного аппарата и развития проприоцепции;
- Николай Рыжов за разработку катализатора для реакции отверждения смеси термореактивных алкидных и меламиноформальдегидных смол путем введения в состав различных ускорителей сушки на основе эпоксидированных эфиров жирных кислот;
- Михаил Тарасов за разработку прототипа автоматической вертикальной, модульной фермы с поливом, образованным ультразвуковым генератором;
- Вероника Чулаева за разработку новой технологии и рецептуры получения косметического воска с улучшенными свойствами;
- Вадим Шевелев за разработку ионно-плазменной технологии формирования защитных покрытий контактов герконов на основе нитрида железа и никеля.
Победителями из РГАТУ стали:
- Ирина Акулина за разработку технологии использования биопрепаратов на основе микроорганизмов с фосфатрастворяющими и фунгицидными свойствами для повышения урожайности и защиты зерновых культур;
- Анастасия Зинган за разработку автоматизированного устройства контроля и регулирования режима хранения зерна в рукавах;
- Марья Липатова за разработка перспективного рабочего органа вторичной сепарации, предназначенного для использования в конструкциях картофелеуборочных комбайнов при работе в неблагоприятных природно-климатических условиях;
- Вера Матюшкина за разработку стимулятора роста на основе этилена для повышения урожайности и качества продукции растениеводства.
Победителями из РязГМУ стали:
- Ксения Инжуватова за разработку тест-системы для оценка состояния тканей операционной раны в период адаптации к различным конструкциям замещающих протезов на этапе ортопедической реабилитации;
- Дарья Куликова за разработку каркасной оттискной индивидуализированной ложки, предназначенной для получения индивидуальных оттисков пациентов;
- Денис Степнов за разработку методики и прибора измерения гальванических токов в полости рта для ранней диагностики и онкоскрининга у пациентов с предраковыми заболеваниями.
Победителем из Рязанского Политеха стал Евгений Кирюхин. Он разработал устройство для упаковки комбикормов в среде углекислого газа.