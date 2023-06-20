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Региональное Минцифры станет предоставлять субсидии на установку вышек сотовой связи

Глава Минцифры Рязанской области Андрей Ульянов рассказал о новых направлениях в работе. Об этом он во вторник, 20 июня, сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Так, в ведение Минцифры передали проект «Безопасный город», работу службы «112» и систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Также в планах создание центра, исследующего удовлетворенность жителей региона деятельностью исполнительных органов власти при помощи цифрового мониторинга.

«Все эти направления мы, можно сказать, забрали „под свое крыло“ после принятия поправок на сегодняшнем заседании регионального правительства», — заявил Ульянов. Он назвал решения логичными, правильными и нужными. В министерстве ранее изучили опыт других регионов и поняли, что проекты, завязанные на цифровые сервисы, должно контролировать Минцифры.

Для эффективной работы всех цифровых служб, как отметил Ульянов, нужна надежная связь на территории всей области. Так, на правительстве наделили региональное Минцифры полномочиями по предоставлению субсидий на установку вышек сотовой связи.

«Это беспрецедентная история для нашего региона, которая позволит быстрее решать вопрос с цифровым неравенством», — подчеркнул Ульянов.