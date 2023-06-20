МТС: защита от спам-звонков экономит рязанцам до 15 минут времени ежедневно

Защита от спам-звонков экономит рязанцам до 15 минут времени ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

В сообщении отметили, что защита от спам-звонков вошла в число самых популярных услуг МТС. Система распознает номера, с которых происходят массовые обзвоны, блокирует дозвон, и сообщает об этом в автоматическом смс-сообщении.

В пресс-службе рассказали, что помимо защиты от спам-звонков в ТОП-5 наиболее востребованных сервисов подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года вошли также онлайн-кинотеатр KION, музыкальный сервис МТС Music, кешбэк-сервисы и 50 ГБ дополнительного интернета.

«В Рязанской области большинство пользователей подписки — клиенты МТС, но экосистема ощутимо прирастает абонентами других операторов. Этому способствует включение в подписку полезных и уже привычных всем сервисов — онлайн-кинотеатра KION, МТС Music, онлайн-библиотеки „Строки“, защиты от спам-звонков, дополнительного интернета и так далее. При этом появляется ощутимая экономия бюджета, в том числе семейного: более 1,5 тысяч рублей ежемесячно на одного человека, в год — более 18 тысяч рублей. Немаловажно, что наши подписчики получают и доступ к партнерским программам: могут пользоваться электросамокатами „Юрент“ с бесплатным стартом, иметь значительные скидки на пользование каршерингом BelkaCar, предложениями „Азбуки вкуса“, „Медси“ и других. Сегодня таких партнеров более двадцати», —рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Отмечается, что за год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза, а также изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку. Аналитики подмечают тенденцию на рост числа пользователей цифровых сервисов в рамках подписки. Так, за 2022 год и начало 2023-го количество пользователей нетелеком-сервисов экосистемы МТС, входящих в подписку, выросло в 2,6 раза. Больше всего год к году — в 2,7 раза — выросло количество пользователей самой популярной комбинации сервисов в подписке — кино и музыка.

Ранее стало известно, что МТС признана одной из крупнейших экосистем в России на рынке экосистемных подписок по данным исследования J’son & Partners Consulting за 2022 год. Жители регионов Центральной России вошли в число самых активных пользователей.

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