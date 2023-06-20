«Известия»: в России хотят создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами

В России планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на российский союз автостраховщиков.

Отмечается, что «Синюю карту» планируется ввести в действие уже с 1 января 2024 года. Она станет аналогом «Зеленой карты». С помощью такой страховки граждане смогут путешествовать на своем автомобиле по странам ближнего зарубежья без приобретения полисов в каждой из них. Цена на «Синюю карту» будет ниже, чем стоимость отдельных страховок в каждой из стран.

Издание сообщает, что соглашение уже достигнуто с Беларусью, также прорабатываются договоры с Турцией и Азербайджаном.

Решение о создании нового полюса связано с тем, что членство России в системе «Зеленая карта» планируют приостановить в конце этого месяца.