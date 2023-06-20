Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении поясняли, что данный закон разрешает людям с судимостью проходить военную службу по контракту.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — сказано в публикации.

Также отмечается, что призыв на военную службу не коснется граждан. которые совершили тяжкие преступления.

Ранее в Госдуме поддержали поправки об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны во время мобилизации или военного положения.