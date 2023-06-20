Депутата Рязанской гордумы Павла Ахунова осудили за мошенничество
Депутата Рязанской гордумы Павла Ахунова осудили за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.
Ахунова обвиняли в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере.
Депутата признали виновным. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.