ВСУ атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области
В Смоленской области атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции. Об этом сообщил Shot.
Первый взрыв произошел в два часа ночи на нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в Починковском районе. Повреждена водяная емкость пожаротушения объемом около 100 кубических метров. По предварительной информации, пострадавших. На месте образовалась воронка диаметром 20×20×20 сантиметров.
Второй взрыв случился около трех часов ночи на газораспределительной станции. Повреждено административное здание цеха № 3. Пострадавших нет. На месте детонации обнаружена воронка метр на полтора и части беспилотника.