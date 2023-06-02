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ВСУ атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

В Смоленской области атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции. Об этом сообщил Shot.

Первый взрыв произошел в два часа ночи на нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в Починковском районе. Повреждена водяная емкость пожаротушения объемом около 100 кубических метров. По предварительной информации, пострадавших. На месте образовалась воронка диаметром 20×20×20 сантиметров.

Второй взрыв случился около трех часов ночи на газораспределительной станции. Повреждено административное здание цеха № 3. Пострадавших нет. На месте детонации обнаружена воронка метр на полтора и части беспилотника.