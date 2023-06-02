Возбуждено уголовное дело из-за нецелевого использования денег в рязанской больнице скорой помощи
Следком возбудил уголовное дело за «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов совершенное группой лиц по предварительному сговору» в рязанской БСМП (статья 285.2 УК РФ). Об этом 2 июня
Ранее прокуратура сообщила об итогах проверки рязанской больницы скорой медицинской помощи и Территориального фонда обязательного медицинского страхования, который выделяет деньги на содержание больниц.
В результате выявили следующие нарушения:
- неправомерное расходование средств обязательного медицинского страхования на сумму более семи млн рублей;
- неэффективное использование медоборудования;
- необоснованные компенсационные и другие выплаты сотрудникам;
- несоблюдение сроков оплаты по госконтрактам и иные нарушения.