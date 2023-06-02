В Совете Федерации предложили ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран

Совет федераций предложил ограничить поставку ветеринарных препаратов из недружественных* для России стран, а также ввести повышенные пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на ряд лекарств для животных. Об этом сообщает « Коммерсант ».

"Мы не говорим, что нужно все запретить. Но есть препараты, которые имеют аналоги в России или их можно закупать на альтернативных рынках. Сегодня стало очевидным, что мы должны наращивать свое производство, а также сотрудничать с теми странами, которые тоже в этом заинтересованы", — объяснила член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

По данным Минсельхоза, сейчас на российском рынке представлено 60% ветеринарных препаратов отечественного производства.

* Российские власти считают недружественными странами США, Великобританию, Канаду и входящие в Евросоюз государства.