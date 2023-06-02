В рязанской школе прошел фестиваль «Движения первых»

На мероприятие пришли более 200 школьников, студентов, родителей и педагогов.

В рязанской школе № 76 прошел фестиваль «Движения первых», посвященный Дню защиты детей. Как рассказали организаторы, на мероприятие пришли более 200 школьников, студентов, родителей и педагогов.

Уже перед школой для гостей праздника работали тематические площадки, которые демонстрировали 12 направлений «Движения первых». Участникам фестиваля предлагали пройти напольную игру по финансовой грамоте, переработать макулатуру в новую крафтовую бумагу, испытать себя в туристическом городке и даже научиться завязывать и шить хирургические узлы на специальном тренажёре.

В самой школе одновременно с работой площадок прошло второе заседание регионального Координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» при губернаторе Рязанской области. На встрече рассказали, что за полгода в области создали 298 первичных отделений в школах, колледжах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образованиях и ТОСах, а количество уникальных пользователей на сайте достигло почти 12 тысяч.

Завершился праздник концертом. На нем выступили творческие коллективы городских школ и учреждений дополнительного образования.