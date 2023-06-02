Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
23°
Сбт, 03
18°
Вск, 04
16°
ЦБ USD 80.97 -0.02 02/06
ЦБ EUR 86.58 0.08 02/06
Нал. USD 80.3 / 82.3 02/06 13:38
Нал. EUR 87.2 / 87.99 02/06 13:38
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
9 895
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
11 125
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
9 645
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
14 198
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В рязанской школе прошел фестиваль «Движения первых»
На мероприятие пришли более 200 школьников, студентов, родителей и педагогов.

В рязанской школе № 76 прошел фестиваль «Движения первых», посвященный Дню защиты детей. Как рассказали организаторы, на мероприятие пришли более 200 школьников, студентов, родителей и педагогов.

Уже перед школой для гостей праздника работали тематические площадки, которые демонстрировали 12 направлений «Движения первых». Участникам фестиваля предлагали пройти напольную игру по финансовой грамоте, переработать макулатуру в новую крафтовую бумагу, испытать себя в туристическом городке и даже научиться завязывать и шить хирургические узлы на специальном тренажёре.

В самой школе одновременно с работой площадок прошло второе заседание регионального Координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» при губернаторе Рязанской области. На встрече рассказали, что за полгода в области создали 298 первичных отделений в школах, колледжах, ВУЗах, учреждениях дополнительного образованиях и ТОСах, а количество уникальных пользователей на сайте достигло почти 12 тысяч.

Завершился праздник концертом. На нем выступили творческие коллективы городских школ и учреждений дополнительного образования.