В Рязанской области задержали мужчину за незаконное хранение марихуаны и конопли
В доме 57 летнего мужчины нашли тайники, где хранились наркотики.
В поселке Елатьма Касимовского района полицейские задержали 57-летнего мужчину за незаконное хранение наркотиков. Об этом
В доме мужчины нашли тайники, где хранились наркотики. Всего найдено 3,87 грамма марихуаны и более 1400 граммов конопли.
По предварительной информации, злоумышленник выращивал растения дома и высушивал.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч.2 сто.228 УК РФ. Ему грозит срок в виде лишения свободы до десяти лет.