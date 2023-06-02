В Рязанской области подросток покончил с собой из-за шантажа интимными фотографиями

В Рязанской области подросток покончи с собой из-за шантажа интимным фотографиями. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Ока» рассказал региональный руководитель следственного управления СК России Владимир Никешкин.

По его словам, 16-летний мальчик начал переписываться с девушкой, которая оказалась зрелой женщиной. Она прислала молодому человеку интимные фото и в ответ попросила его. Получив фотографии, на которых было видно лицо и некоторые части тела подростка, женщина вместе со своим мужем стали шантажировать его и вымогать 10 тысяч рублей. Мальчик сказал, что у него нет таких денег. Тогда шантажисты отправили фото одному из его друзей и стали угрожать, что разошлют остальным.

«В итоге мальчик не выдержал такого позора и покончил жизнь самоубийством. Он занимался единоборствами, у него прекрасная семья и было прекрасное будущее», — отметил Никешкин.

Следователи установили личности шантажистов. Оказалось, что эти люди зарегистрированы в другой стране и уже неоднократно совершали преступные действия в отношении жителей России.

«Я надеюсь, что эти люди будут привлечены к ответственности и осуждены. Мне до сих пор больно за этого ребенка и его родителей», — добавил Владимир Никешкин.

Кроме того, глава регионального следственного управления отметил, что в первом квартале 2023 года было зарегистрировано десять фактов суицида подростков против четырех в 2022 году.