В Рязани с 5 июня отключат горячую воду на пяти улицах
В Рязани с 5 отключат горячую воду на ряде улиц. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
До 16 июня воды не будет по следующим адресам:
- улица Бирюзова, дома № 17, № 18, № 19, № 19а (школа № 35), № 19 корпус 1, № 20, № 20 корпус 1, № 20а (д/сад № 28), № 21, № 21 корпус 2, № 24, № 24 корпус 1, № 24 корпус 2, № 24 корпус 3, № 25, № 25а (школа № 66), № 26, № 27, № 28;
- улица Интернациональная, дома № 13, № 14, № 14а (д/сад № 137), № 15, № 16, № 16 корпус 1, № 17, № 17 корпус 1, № 22, № 22 корпус 1, № 22 корпус 2, № 23 корпус 1;
- улица Молодцова, дом № 18;
До 25 июня без воды останутся жители следующих адресов:
- улица Бирюзова, дома № 22, № 22а (д/сад № 148), № 22 корпус 1, № 23, № 23а (школа № 65), № 23 корпус 2;
- улица Интернациональная, дома № 19, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2, № 21, № 21а (д/сад № 154), № 21 корпус 1.