В Рязани перекроют движение транспорта по улице Семена Середы

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Семена Середы. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили на сайте мэрии.

Из-за капитального ремонта участка магистральных сетей, по улице Семена Середы с 20:00 23 июня до 24:00 25 июня от дома № 40 до дома № 42 по улице Дзержинского закроют движение транспорта.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Администрация попросила водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.