В Рязани на завершение ремонта в манеже «Юность» потратят 3,6 миллиона рублей
На завершение ремонта в манеже «Юность» потратят 3,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Спортивная школа «Юность» выделила 3 млн 644 тысячи 257 рублей. Подрядчик должен выполнить текущий ремонт легкоатлетического зала, фойе и лестниц, а также заменить двери и светильники.
Работы планируют завершить до 15 августа.
Напомним, в марте Елена Сорокина отмечала, что ремонт в манеже «Юность» завершится в июне 2023 года.