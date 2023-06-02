В России создадут две армии и новые подразделения

В России заявили о преобразовании вооруженных сил. Об этом пишут « Ведомости » со ссылкой на заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Евгения Бурдинского.

В 2023 году планируется сформировать общевойсковую и воздушную армии, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Также в планах создать Московский и Ленинградский военные округа.

Главной задачей ведомства в этом году станет «выполнение задания на отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу».