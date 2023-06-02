В Госдуме заинтересовались отказом рязанской школы № 75 от старших классов
В Госдуме заинтересовались отказом рязанской школы № 75 в формировании десятых классов. Об этом РЗН. инфо сообщили родители учащихся.
В ответе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей говорится, что они направили коллективное обращение родителей по вопросу нарушения прав детей для рассмотрения министру просвещения России Сергею Кравцову.
Напомним, в апреле родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Родители девятиклассников обратились за помощью к московским общественникам.