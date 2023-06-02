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Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Валерий Громовиков

30 мая скончался актер театра и кино Валерий Громовиков. Ему было 77 лет, сообщается в Telegram-канале Хабаровского ТЮЗа.

Громовиков более 20 лет работал в Хабаровском театре юного зрителя.

«Человек бесконечного жизнелюбия, человек энциклопедических знаний, центр любой компании. Артист, умеющий играть и трагедию, и лирику, и драму. Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным. Таким разным он много лет выходил на нашу сцену. Театральные подмостки хранят отпечатки всех, кто оставил на них обрывки своих нервов», — сообщили в ТЮЗе.

За время своей деятельности он снялся в более 160 фильмах и сериалах: «Глухаре», «Следе», «Солдатах», «Интернах», «Не родись красивой», «Счастливы вместе» и многих других.

В 2001 году он стал заслуженным артистом России.