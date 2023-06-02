Сорокина прокомментировала информацию о своем назначении в ГУ ЗАГС
В пятницу, 2 июня, экс-мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала информацию о своем назначении в региональное управление ЗАГС.
«Я даже не знаю как это комментировать, — заявила чиновница. — Я вообще сейчас на отдыхе нахожусь».
На вопрос о том, «было ли соответствующее предложение от губернатора», Сорокина ответила отрицательно. Отметим, что корреспондент пожелал ей хорошего отдыха.
Ранее Telegram-канал «Рязинформбюро» сообщил, что Елена Сорокина возглавит областное управление ЗАГС.