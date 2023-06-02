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Семья умершего в Перинатальном центре ребенка заявила, что не даст закрыть уголовное дело

Вероника Инзина, ребенок которой умер в Перинатальном центре, заявила, что не даст закрыть уголовное дело. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

"Уголовное дело продолжается, дело закрыть мы не дадим ни в коем случае, даже если сроки давности выйдут ! Мы ждём результаты второй экспертизы от СЭЦ СК. Наше дело на контроле у Александра Бастрыкина", — сообщила рязанка.

Инзина отметила, что проведение второй экспертизы было решением их семьи. Вторую экспетизу решили провести из-за того, что заключение первой было неверным.

«Очень хочется, чтобы таких трагедий не было больше никогда и чтобы несли ответственность за маленькую человеческую жизнь», — написала мать погибшего младенца.

Напомним, в апреле семья Инзиных стала родителями близнецов.

Фото с личной страницы Вероники Инзиной.