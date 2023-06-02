Рязанская мэрия рассказала, почему четвероклассников школы № 70 не позвали на линейку

В соцсетях родители 4 «Г» класса школы № 70 пожаловались на обращение с детьми.

Рязанская мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо, почему четвероклассников школы № 70 не позвали на линейку.

В соцсетях родители 4 «Г» класса школы № 70 пожаловались на обращение с детьми. Как сообщили рязанцы, 26 мая, учеников одного класса не пригласили на линейку в честь последнего звонка в то время, когда вся параллель находилась там. Помимо этого, родители высказались по поводу учебного процесса.

«В первом классе, когда был набор, для 4 „Г“ не нашли учителя. После взяли молодого специалиста, которая продолжала заочное обучение и оставляла класс, когда уходила на сессию. В это время в классе учителем была хореограф. А в 4 классе молодой классный руководитель ушла на сессию с последующим увольнением. Поставили того же учителя-хореографа, тем самым администрация школы не предоставила нам наравне с другими четвертыми классами возможности подготовится к ВПР», — пожаловались родители.

Администрация города обратилась за комментарием к школе № 70 и предоставила ответ РЗН. инфо. Там сообщили, что праздничные мероприятия, посвященные выпуску учащихся из начальной школы, проводили в соответствии с планом по классам.

«В 4 „Г“ классе праздник проведен 22 мая. В его подготовке принимали участие учащиеся и родители. 4 „А“, 4 „Б“, 4 „В“ классы провели классный час вне планаобщешкольных мероприятий. С классными руководителями классов проведенаразъяснительная беседа о недопустимости изменения запланированного ранее формата проведения торжественных мероприятий», — говорится в ответе.

Кроме того, в администрации отметили, что во время отсутствия молодого классного руководителя 4 «Г» класса из-за сессии, ее заменяли разные педагоги школы.

«На постоянный период назначался только классный руководитель. В 2022/2023 учебном году в период отсутствия классного руководителя, ее обязанности в 4 „Г“ классе исполняла другой учитель, у которой есть педагогическое образование. С обязанностями классного руководителя справлялась успешно», — подчеркнули в мэрии.

В марте 2023 года классный руководитель уволилась по собственному желанию. Рязанская мэрия отметила, что в течение всего учебного года контролировала реализацию образовательной программы.

«Программный материал всеми учащимися 4 „Г“ класса освоен в полном объеме. Результаты ВПР-2023 этих детей не хуже, чем в других четвертых класса. Все учащиеся успешно завершили обучение на уровне начальной школы», — добавили в мэрии.

Как сообщили в администрации Рязани, 30 мая школа № 70 провела встречу с родителями 4 «Г» класса, на которой рассмотрели вопросы организации учебного процесса. А 1 июня для всех учащихся начальной школы провели праздничную программу.