Рязанцу дали восемь лет колонии за смерть водителя в ДТП

Рязанский областной суд оставил прежнее наказание мужчине, по вине которого погибла женщина. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Нетрезвый мужчина сел за руль Chevrolet Cruze. Проезжая по Куйбышевскому шоссе он превысил скоростные оганичение. Его скорость была более 60 километров в час.

В один момент мужчина потерял контроль над движением машины и переместился на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого была женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В результате в отношении водителя возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также лишили прав на два года.

Ранее аналогичное наказание ему дал Октябрьский районный суд Рязани.