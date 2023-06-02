52-летнему рязанцу дали шесть лет колонии строгого режима за покушение на убийство
В Рязанском районе ранее судимому мужчине вынесли приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
15 августа в селе Дубровичи нетрезвый 52-летний мужчина решил убить свою бывшую сожительницу из-за ревности. Он нанес ей удар ножом в живот и скрылся, посчитав, что этого хватит для смерти.
Однако благодаря экстренной медицинской помощи пострадавшую удалось спасти.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.