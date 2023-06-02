Рогов: ВСУ готовы к контрнаступлению на Запорожском направлении

ВСУ сформировали ударную группировку для контрнаступления на Запорожском участке фронта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды», — сказал Рогов.

Он отметил, что российские подразделения готовы дать отпор противнику. Для защиты региона выстроили несколько линий обороны. По словам Рогова, попытка наступления на этом направлении «станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков».