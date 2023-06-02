Премьер-министр Венгрии: страна не позволит втянуть себя в конфликт на территории Украины

Нынешнее правительство Венгрии не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Журналисты радиостанции Kossuth попросили Орбана прокомментировать недавнее высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы «уже находится в состоянии войны с Россией».

«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией, — прим. ред.]", — ответил премьер.

Отмечается, что Виктор Орбан неоднократно рассказывал о том, что лидеры Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт на территории Украины, склоняют к поставкам оружия ВСУ.