Под Тюменью задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в рыбе
Под Тюменью задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в рыбе. Об этом
Отмечается, что 70-летняя женщина везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом. Груз лежал в багажнике.
«В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический свёрток с неизвестным веществом внутри, обмотанные полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов. По словам жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещённые вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пенсионерка уже была судима за наркотики. Сейчас она находится под домашним арестом.