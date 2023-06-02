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Отраслевое соглашение между региональным минздравом и Профсоюзом признали одним из лучших в стране

Соглашение между министерством здравоохранения Рязанской области и Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ заняло второе место по стране среди аналогичных соглашений других регионов.

Действующее на данный момент соглашение предусматривает ряд норм по улучшению социально-экономического положения работников отрасли. Например, увеличен оплачиваемый отпуск за вредные условия труда и доплата за класс вредности условий труда, установлена доплата от 50 до 100% за работу в ночное время, предоставлено право на отпуск для ветеранов труда в удобное для них время, обеспечено согласование результатов спецоценки условий труда с областной организацией и другие. Действие соглашения распространяется на всех работников и работодателей учреждений, подведомственных областному Минздраву.

Многие нормы Трудового кодекса предоставляют лишь базовые гарантии и компенсации для работников, поэтому положения соглашения значительно улучшают условия труда и расширяют возможности медицинских работников Рязанской области.

Важнейшей задачей Рязанской областной организации Профсоюза является забота о медицинских работниках, поскольку эти люди обеспечивают качественное функционирование системы здравоохранения.

«Безусловно, всегда находятся вопросы для дополнительного согласования и обсуждения, поэтому важно знать проблемы отрасли изнутри. Для этого представители областной организации регулярно посещают медицинские учреждения, общаются с медицинскими работниками.

Продуктивное социальное партнерство является базой успешного решения многих проблем в отрасли здравоохранения, и Профсоюз делает для этого многое — начиная от реализации социальных программ поддержки медиков в регионе до развернутой информационной активности на всех интернет-площадках», — сообщает пресс-служба Профсоюза.

Отметим, что конкурс на лучшее региональное отраслевое соглашение был объявлен Центральным комитетом Профсоюза работников здравоохранения в 2023 году. Целью конкурса стало выявление лучших практик, направленных на улучшение социально-экономического положения работников здравоохранения в субъектах РФ.