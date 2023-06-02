МТС стала второй экосистемой в России, обогнав Сбер

Крупнейшей экосистемой в России на рынке экосистемных подписок вновь стала МТС. Об этом
Уточняется, что компания уступает только Яндексу. Количество экосистемных клиентов по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона. Это на 26,7% выше, чем годом ранее.
Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов: KION, Строки и МТС Music.
«Подписка Premium — это удобное сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту KION, МТС Music и Строки и скидкам от партнёров по супер выгодной цене. Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», — сказала Зиборова.
Также она отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.