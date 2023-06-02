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МТС стала второй экосистемой в России, обогнав Сбер

Крупнейшей экосистемой в России на рынке экосистемных подписок вновь стала МТС. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год.

Уточняется, что компания уступает только Яндексу. Количество экосистемных клиентов по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона. Это на 26,7% выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов: KION, Строки и МТС Music.

«Подписка Premium — это удобное сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту KION, МТС Music и Строки и скидкам от партнёров по супер выгодной цене. Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнёрами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», — сказала Зиборова.

Также она отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.