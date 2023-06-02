Гладков: На восстановление поврежденных предприятий в Шебекинском городском округе необходимо 13 млд рублей
На восстановление поврежденных предприятий в Шебекинском городском округе необходимо 13 млд рублей. Об этом Вячеслав Гладков сообщил ТАСС.
«Десять предприятий на сегодняшний день пострадали. Предварительно порядка 13 млрд рублей нужно на восстановление этих предприятий», — сказал Гладков.
Уточняется, что предприятия сейчас не работают, а федеральный центр помогает региону в сложившейся ситуации.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 750 снарядов по Шебекино.