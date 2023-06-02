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34-летнему водителю грозит штраф за езду в нетрезвом виде по Ряжску

Полицейские задержали в Ряжске нетрезвого 34-летнего водителя. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба ведомства.

На улице Урицкого около дома № 20 правоохранители увидели машину «Лада 111840», которая неуверенно ехала по дороге. Сотрудники решили ее остановить.

За рулем находился нетрезвый молодой человек. У него была неуверенная походка и запах алкоголя изо рта. Медицинское освидетельствование показало, что в крови находится 1,003 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.