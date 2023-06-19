За неделю в Рязанской области 146 человек пострадали от укусов клещей
За неделю в Рязанской области 146 человек пострадали от укусов клещей. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
В числе пострадавших от укусов клещей оказались 45 детей.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении клеща на теле необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи, даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща.