«Вкусно — и точка» повысит цены на почти все меню кафе

«Вкусно — и точка» повысит цены на почти все меню кафе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, цены увеличатся на 5-8% с 26 июня. Та, за порцию чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта придется заплатить 185 рублей, за обычные круассаны — 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром — 150 рублей. Цены на напитки обещали не увеличивать.

В компании заявили, что это вынужденная мера из-за роста себестоимости продуктов.