В вузах России сделают отдельные квоты для участников СВО

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проработке инициативы об установлении льгот для участников СВО. Об этом 19 июня сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

Бойцам спецоперации предоставят отдельные квоты в вузах. Они будут поступать в учебные заведения по результатам вступительных испытаний.

Также известно, что участникам СВО, которые учатся на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке переводиться на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году.

Отмечается, что детям участников СВО также предоставят право бесплатного обучения на подготовительном отделении.

Инициатива готовится к окончательному законодательному оформлению и принятию.