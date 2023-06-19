В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима. Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятия провели специалисты управления ГО ЧС в выходные. Они пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период и раздали им памяти об условиях введенного особого противопожарного режима.

С отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.

Рязанские спасатели напомнили, что горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.