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В Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что капитан работал дежурным изолятора временного содержания. Он катался по парку на арендованном самокате и планировал срезать дорогу через фонтан.

После столкновения мальчика госпитализировали, у него выявили открытый двойной перелом челюсти. Также он лишился зуба. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Отмечается, что ему предстоит операция.

На данный момент биоматериалы полицейского взяли на экспертизу на состояние опьянения.