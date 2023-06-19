В Рязанском районе грузовик насмерть сбил 57-летнего велосипедиста
В Рязанском районе грузовик насмерть сбил 57-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел 16 июня, примерно в 03:20, на 14-м километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский». По предварительной информации, 34-летний житель Рязани, управляя грузовым автомобилем «Аф-4750» с полуприцепом, совершил наезд на 57-летнего жителя села Дубровичи, двигавшегося на велосипеде.
В результате происшествия велосипедист скончался.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.