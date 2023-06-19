В Рязанской области 20 июня ожидается гроза и до +24 градусов
В Рязанской области во вторник, 20 июня, ожидается гроза и до +24 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северной четверти, 5-10 м/c. Днем местами при грозе порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +6, +11 градусов. Днем +19, +24 градусов.
Отмечается, что на территории региона высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.