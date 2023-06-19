В рязанской колонии осужденному пытались передать телефоны в консервных банках
В рязанской ИК № 5 сотрудники колонии изъяли телефоны из посылки, которая предназначалась одному из осужденных. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
При проведении досмотра содержимого посылки сотрудники ИК обратили внимание на консервные банки. Они показались им подозрительными, несмотря на то, что были запечатаны заводским способом. Консервы решили вскрыть.
Оказалось, что в девяти банках находилось по одному телефону, к которому прилагались зарядники и сим-карты.
Обнаруженное изъяли. Правоохранители проводят проверку.